Система проти "Шахедів" і ракети для ППО: Швеція оголосила пакет військової допомоги Україні

Швеція надасть Україні пакет військової допомоги на суму 12,9 млрд крон (1,2 млрд євро). Зокрема, до нього увійде зенітна установка Tridon Mk2.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT .

"Швеція є однією з країн, які надають Україні найбільшу підтримку, як у кількісному, так і в якісному відношенні. Шведські системи, які ми поставили Україні, дуже добре зарекомендували себе на полі бою", - сказав Йонсон.

Він додав, що перша частина пакета на суму 4,3 млрд крон (404 млн євро) передбачає купівлю і передачу українським воїнам систем озброєнь для захисту від російських безпілотників. Йдеться про систему протиповітряної оборони Tridon, а також про ракети до ППО і дрони-перехоплювачі. Усе має бути встановлено на транспортні засоби.

5,6 млрд крон (528 млн євро) підуть на фінансування розробки і виробництва Україною далекобійних ракет і безпілотників - як повітряних, так і морських.

3 млрд крон (282 млн євро) буде використано на гранатомети, які були на озброєнні у шведських збройних сил, на закупівлю артилерійських снарядів, на запчастини та навчання українського персоналу.

Tridon Mk2

Tridon Mk2 - це мобільна система протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, призначена насамперед для боротьби з безпілотниками, крилатими ракетами і повітряними цілями, що летять низько.

Фото: система Tridon Mk2, яку отримає Україна (baesystems.com)

Комплекс виконаний у вигляді автоматичної 40-мм зенітної артилерійської установки, змонтованої на колісному шасі, що забезпечує високу мобільність і можливість швидкого розгортання в районах прикриття військ, інфраструктури та об'єктів критичної важливості.

Система інтегрується з сучасними засобами виявлення та управління вогнем, що дає змогу ефективно працювати по цілях в умовах активного застосування засобів радіоелектронної боротьби.