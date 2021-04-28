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Возвращение к ручному управлению: "Нафтогаз" отреагировал на увольнение Коболева

Автор: Дмитрий Левицкий

НАК "Нафтогаз Украины" отреагировал на увольнение Андрея Коболева с должности главы правления компании. В компании заявили, что решение Кабинета министров является "юридической манипуляцией".

Об этом говорится в заявлении "Нафтогаза" на странице в Facebook.

"Принятое Кабмином решение является юридической манипуляцией. Увольнение наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении главы правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями", - заявили в компании.

В "Нафтогазе" отметили, что представление предложения об увольнении главы правления вместе с соответствующим решения относятся к компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы общему собранию акционеров.

"Способ, которым сегодня было принято серия решений относительно органов управления "Нафтогаза", демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями", - отметили в НАК.

Напомним, сегодня правительство уволило Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" и назначило на его место Юрия Витренко, который до этого был исполняющим обязанности министра энергетики Украины.

В то же время Кабмин уволил и переназначил членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

Больше о сегодняшних решениях Кабмина читайте в материале - "Рокировка от Кабмина. Витренко сменил Коболева в "Нафтогазе" и освободил место в Минэнерго: что известно".

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