Повернення до ручного управління: "Нафтогаз" відреагував на звільнення Коболєва

НАК "Нафтогаз України" відреагував на звільнення Андрія Коболєва з посади глави правління компанії. У компанії заявили, що рішення Кабінету міністрів є "юридичною маніпуляцією".
Про це йдеться у заяві "Нафтогазу" на сторінці у Facebook.
"Прийняте Кабміном рішення є юридичною маніпуляцією. Звільнення наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення голови правління є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами", - заявили в компанії.
У "Нафтогазі" зазначили, що подання пропозиції про звільнення глави правління разом з відповідним рішення належать до компетенції наглядової ради та не можуть бути передані загальним зборам акціонерам.
"Спосіб, у який сьогодні була ухвалена серія рішень щодо органів управління "Нафтогазу", демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами", - наголосили в НАК.
Нагадаємо, сьогодні уряд звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу" та призначив на його місце Юрія Вітренка, який до цього був виконувачем обов'язків міністра енергетики України.
Водночас Кабмін звільнив та перепризначив членів наглядової ради "Нафтогазу".
Більше про сьогоднішні рішення Кабміну читайте в матеріалі - "Рокіровка від Кабміну. Вітренко змінив Коболєва в "Нафтогазі" і звільнив місце в Міненерго: що відомо".