Возвращение Крыма и расширение НАТО: Подоляк назвал "истинные" цели России в войне

Россия сразу имела другие "планы" касаемо войны на территории Украины, однако не озвучивала их. Возвращение Крыма и ликвидация "ЛДНР" входили в них.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Реальные" цели российской "СВО", о которых Совет Безопасности Россия решил умолчать, по мнению Подоляка:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк также недавно посоветовал российским военным выучить слово "эвакуация", а также повторить правила безопасной сдачи в плен на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

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