Повернення Криму й розширення НАТО: Подоляк назвав "справжні" цілі Росії у війні

Росія одразу мала інші "плани" щодо війни на території України, однак не озвучувала їх. Повернення Криму й ліквідація "ЛДНР" входили до них.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Все йде за планом, випереджаючи графік", - іронізує Подоляк.

"Реальні" цілі російської "СВО", про які Рада безпеки Росія вирішила промовчати, на думку Подоляка:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк також нещодавно порадив російським військовим вивчити слово "евакуація", а також повторити правила безпечної здачі у полон на тлі успішного контрнаступу ЗСУ.

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