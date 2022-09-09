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У Зеленского посоветовали военным РФ выучить слово "эвакуация"

Новина українською →
Украина, Пятница 09 сентября 2022 21:12
У Зеленского посоветовали военным РФ выучить слово "эвакуация" Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине военным российской армии посоветовали выучить слово "эвакуация", а также повторить правила безопасной сдачи в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"А также время вспомнить, как нагло вела себя РФ, когда мы настаивали на эвакуации наших граждан из восточных городов, которые сознательно уничтожались авиацией и тяжелой артиллерией", - заявил Подоляк.

Такие заявления советника главы Офиса президента звучат на фоне пополнения обменного фонда на юге. Там оно идет интенсивнее по сравнению с предыдущими днями.

Также успешные контрнаступательные действия украинских военных происходят в Харьковской области, где многие россияне попали в плен.

Напомним, что Подоляк рассказал о реакции мира на успех контрнаступления ВСУ.

Также в Зеленского объяснили, что сроки окончание войны будет определять только Украина.

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