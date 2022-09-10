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Возвращение Крыма и расширение НАТО: Подоляк назвал "истинные" цели России в войне

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Суббота 10 сентября 2022 13:29
Возвращение Крыма и расширение НАТО: Подоляк назвал "истинные" цели России в войне Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия сразу имела другие "планы" касаемо войны на территории Украины, однако не озвучивала их. Возвращение Крыма и ликвидация "ЛДНР" входили в них.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Реальные" цели российской "СВО", о которых Совет Безопасности Россия решил умолчать, по мнению Подоляка:

  • ликвидация анклавов "ЛДНР";
  • возвращение Крыма в Украину;
  • расширение НАТО;
  • отказ от газовой монополии в Европе;
  • разрушение экономики;
  • изоляция России и железный занавес.

"Все идет по плану, опережая график", - иронизирует Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк также недавно посоветовал российским военным выучить слово "эвакуация", а также повторить правила безопасной сдачи в плен на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

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