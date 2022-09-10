Возвращение Крыма и расширение НАТО: Подоляк назвал "истинные" цели России в войне
Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Россия сразу имела другие "планы" касаемо войны на территории Украины, однако не озвучивала их. Возвращение Крыма и ликвидация "ЛДНР" входили в них.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Реальные" цели российской "СВО", о которых Совет Безопасности Россия решил умолчать, по мнению Подоляка:
- ликвидация анклавов "ЛДНР";
- возвращение Крыма в Украину;
- расширение НАТО;
- отказ от газовой монополии в Европе;
- разрушение экономики;
- изоляция России и железный занавес.
"Все идет по плану, опережая график", - иронизирует Подоляк.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк также недавно посоветовал российским военным выучить слово "эвакуация", а также повторить правила безопасной сдачи в плен на фоне успешного контрнаступления ВСУ.
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