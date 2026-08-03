Уряд готує пакет підтримки аграріїв через російські атаки на порти

Кабінет міністрів розробляє комплекс заходів для підтримки аграрної галузі на тлі посилення російських атак на українську портову інфраструктуру та судна з аграрною продукцією. Зокрема, уряд працює над новими механізмами фінансування виробників спільно з банківським сектором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єра Сергія Корецького у Facebook.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що російські атаки на морі створюють серйозні ризики для українського експорту, аграрної галузі та економіки загалом.

У зв'язку з цим глава уряду провів термінову нараду за участю представників аграрного бізнесу та профільних асоціацій, щоб визначити першочергові кроки для підтримки сектору.

Які заходи готує Кабмін

За словами Корецького, уряд працює над диверсифікацією та відновленням каналів постачання української аграрної продукції.

Паралельно готується комплекс заходів підтримки галузі. Одним із ключових напрямків стане співпраця з банками щодо фінансування агровиробників.

Прем'єр озвучив напрямки підтримки українських аграріїв (інфографіка РБК-Україна)

"Працюємо над диверсифікацією та відновленням каналів постачання. Паралельно готуємо комплекс заходів підтримки галузі, зокрема у взаємодії з банками щодо фінансування виробників, а також посилюємо дипломатичну роботу з країнами-партнерами, які є ключовими ринками збуту", - зазначив Корецький.

Україна також посилить дипломатичну роботу

Окрім фінансової підтримки аграріїв, уряд планує активізувати взаємодію з державами-партнерами, які залишаються основними ринками збуту української сільськогосподарської продукції.

За підсумками наради учасники погодили першочергові заходи, визначили відповідальних за кожним напрямом роботи та домовилися регулярно проводити подібні зустрічі протягом екстреного періоду.