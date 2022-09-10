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Повернення Криму й розширення НАТО: Подоляк назвав "справжні" цілі Росії у війні

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Субота 10 вересня 2022 13:29
Повернення Криму й розширення НАТО: Подоляк назвав "справжні" цілі Росії у війні Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія одразу мала інші "плани" щодо війни на території України, однак не озвучувала їх. Повернення Криму й ліквідація "ЛДНР" входили до них.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Реальні" цілі російської "СВО", про які Рада безпеки Росія вирішила промовчати, на думку Подоляка:

  • ліквідація анклавів "ЛДНР";
  • повернення Криму до України;
  • розширення НАТО;
  • відмова від газової монополії у Європі;
  • руйнування економіки;
  • ізоляція Росії та залізна завіса.

"Все йде за планом, випереджаючи графік", - іронізує Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк також нещодавно порадив російським військовим вивчити слово "евакуація", а також повторити правила безпечної здачі у полон на тлі успішного контрнаступу ЗСУ.

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