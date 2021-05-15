Возобновились ракетные обстрелы центра Израиля. Сирены воздушной тревоги слышны в Тель-Авиве

В Израиле днем 15 мая возобновились ракетные обстрелы. Сирены воздушной тревоги сработали, в частности, в Тель-Авиве.

Об этом сообщает Newsru.co.il .

Так, по сосотянию на 13:29 сирены "Цева адом" были слышны в Холоне, Бат-Яме, Тель-Авиве, Яффо, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе и других населенных пунктах.

По предварительным данным, из Газы было выпущено не менее 30 ракет.

О пострадавших и причиненном ущербе пока не сообщается.