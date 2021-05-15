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Відновилися ракетні обстріли центру Ізраїлю. Сирени повітряної тривоги чути в Тель-Авіві

Автор: РБК-Україна

В Ізраїлі вдень 15 травня поновилися ракетні обстріли. Сирени повітряної тривоги спрацювали, зокрема, в Тель-Авіві.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Так, по сосотянию на 13: 29 сирени "Цева пеклом" були чутні в Холоні, Бат-Ямі, Тель-Авіві, Яффо, Рамат-Гані, Рішон ле-Ціоні та інших населених пунктах.

За попередніми даними, з Гази було випущено не менше 30 ракет.

Про постраждалих і заподіяну шкоду поки не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що минулої ночі по Ізраїлю було випущено 200 ракет. Однак частина з них впала в секторі Газа.

Нагадавши, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. В результаті кілька людей отримали поранення

Нагадаємо, в політичному керівництві палестинського угруповання ХАМАС оголосили про готовність припинити обстрілювати територію Ізраїлю. Однак ізраїльська влада на цю пропозицію не відреагувала.

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