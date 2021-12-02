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Как возник новый штамм коронавируса "Омикрон": версии экспертов

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Эксперты озвучили версии того, как возник новый штамм коронавируса "Омикрон". Он мог возникнуть в организме пациента с подавленным иммунитетом.

Об этом говорится в материале "Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать".

Профессор Владимир Широбоков объяснил, что мутанты могут зарождаться в организме людей, у которых снижена иммунная реактивность. Сегодня считается так, что "Дельта" появился у человека с нарушением иммунного ответа.

"Эти люди не отвечают адекватно на антигенные раздражения - иммунодефицитные или иммуносупрессивные пациенты. Я полагаю, что такое могло произойти и в случае с "Омикроном", - считает он.

Вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекс Сигал допустил, что мутант "скрывался" в человеческом организме и накапливал мутации около года. А затем он вышел наружу, перешел к тому, кто контактировал с его "носителем", и начал инфицировать других.

Директор Института биохимии НАН, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко говорит, что как правило, мутации в вирусе, когда он находится в человеческом организме, происходят раз на 10-12 дней.

"Такое количество мутаций могло произойти в организме человека, который очень долго являлся носителем вируса и никак не мог его побороть. Это люди, имеющие хронические заболевания, с сильно угнетенной иммунной системой. К примеру, в Африке достаточно много пациентов со СПИД. Поэтому одно из предложений по поводу происхождения нового штамма заключается в том, что он возник у человека со СПИДом", - сказал академик.

Напомним, в категории вариантов "вызывающих беспокойство" сейчас пять штаммов коронавируса - "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" и "Омикрон".

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