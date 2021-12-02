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Мутации коронавируса: будут ли новые штаммы

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 12:53
Мутации коронавируса: будут ли новые штаммы Фото: будут ли новые мутации коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В категории вариантов "вызывающих беспокойство" сейчас пять штаммов коронавируса - "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" и "Омикрон". Есть вероятность, что их станет еще больше.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина профессор Владимир Широбоков, говорится в материале "Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать".

Но не все изменения, происходящие в вирусе, могут идти ему на пользу, иногда его система может "дать сбой", уточнил он. Так же считает и директор Института биохимии НАН, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко. По его словам, так было с первым SARS-CoV, который появился в 2002 году. Его летальность была 11%, то есть в пять раз выше, чем у нынешнего коронавируса.

В итоге всплеск первого SARS-CoV в 2004 году удалось пресечь. Однако, как считают эксперты, его младший брат, SARS-CoV-2 оказался более приспособленным к выживанию и заражению.

"В конце концов возбудитель и хозяин стремятся приспособиться друг к другу - это занимает длительное время. Так же будет и для коронавирусов. Думаю, SARS-CoV-2 станет таким же, как и вирус гриппа - сезонным. Вероятно, нам придется реагировать на него так же, как и на вирус гриппа - каждый год иммунизироваться, потому что он продолжит мутировать и меняться, как и вирус гриппа", - полагает Широбоков.

Напомним, в ВОЗ назвали причины появления новых вариантов COVID.

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