Як виник новий штам коронавірусу "Омікрон": версії експертів

Професор Володимир Широбоков пояснив, що мутанти можуть зароджуватися в організмі людей, у яких знижена імунна реактивність. Сьогодні вважається так, що "Дельта" з'явився у людини з порушенням імунної відповіді.

"Ці люди не відповідають адекватно на антигенні подразнення - імунодефіцитні або імуносупресивні пацієнти. Я вважаю, що таке могло статися і у випадку з "Омікроном", - вважає він.

Вірусолог з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я Алекс Сігал допустив, що мутант "ховався" в людському організмі і накопичував мутації близько року. А потім він вийшов назовні, перейшов до того, хто контактував з його "носієм", і почав інфікувати інших.

Директор Інституту біохімії НАН, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко каже, що як правило, мутації у вірусі, коли він знаходиться в людському організмі, відбуваються раз на 10-12 днів.

"Така кількість мутацій могла статися в організмі людини, який дуже довго був носієм вірусу і ніяк не міг його побороти. Це люди, які мають хронічні захворювання, з сильно пригніченою імунною системою. Наприклад, в Африці досить багато пацієнтів зі СНІД. Тому одна з пропозицій з приводу походження нового штаму полягає в тому, що він виник у людини зі СНІДом", - сказав академік.