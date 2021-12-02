Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать

В мире бьют тревогу из-за появления нового штамма коронавируса, получившего название "Омикрон". Ученые допускают, что он может оказаться более опасным, чем все предшественники и даже "Дельта". Есть ли повод для беспокойства и значит ли это, что в будущем страны продолжат сталкиваться и с другими мутациями вируса – ниже в материале РБК-Украина.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала новый штамм коронавируса B.1.1.529. Его назвали 15-й буквой греческого алфавита – "Омикрон" и сразу же отнесли к категории вариантов "вызывающих беспокойство".

Кроме него в этой группе есть еще четыре штамма. Первый – это "Альфа", известный также как британский – он привел к вспышке "ковида" в Украине весной этого года. Два другие – "Бета" (южноафриканский) и "Гамма" (бразильский), которые впервые зафиксировали в конце прошлого года. Четвертый вариант – "Дельта", родом из Индии – стал причиной последней ударной волны эпидемии в мире и в Украине в частности.

Ученые опасаются, что новый "мутант" может представлять еще большую угрозу, чем его предшественники. Поводом для беспокойства стали темпы, с которыми "Омикрон" расходится по миру. За считанные недели его уже выявили на четырех материках Земли.

В ВОЗ призывают не паниковать – пока о новом варианте известно слишком мало. Нет прямых данных о том, насколько "Омикрон" заразнее и агрессивнее своих "собратьев", и поддается ли воздействию существующих вакцин. Реальная картина может проясниться в течение двух-трех недель. Но тот огромный набор мутаций, который обнаружили в структуре вируса, не внушает экспертам особого оптимизма.

Младший брат или родом из Африки

"Омикрон", как и более ранний вариант коронавируса – "Бета", выявили на территории Южной Африки. Как полагают ученые, очагом распространения "мутанта" могла стать ЮАР или Ботсвана, где и был зафиксирован первый случай заражения новым штаммом еще в начале ноября.

К концу месяца "Омикрон" обнаружили уже в почти двух десятках государств – в Израиле, Гонконге, в Великобритании и европейских странах, в Канаде, Австралии – и с каждым днем это количество продолжает расти. В большинстве случаев заболевшие прилетели из Африки. Местные чиновники и эксперты из ЮАР утверждают, что от 75 до 90% новых случаев, обнаруженных в стране, вызваны именно новым вариантом.

Десятки государств по всему миру решили усилить карантины и ввести ограничения на въезд из стран, где циркулирует этот штамм. Первыми запрет для путешественников из африканских стран ввели Нидерланды. Тестирование пассажиров двух рейсов, прибывших в аэропорт Схипхол из ЮАР, показало, что у каждого десятого был положительный результат. Из 61 случая "Омикрон" уже установили у 13 инфицированных, остальные пробы продолжают изучать.

В Израиле решили сдерживать попадание вируса в страну за счет полного закрытия границ для иностранцев, а для своих граждан, прибывающих из-за рубежа, вернули обязательную самоизоляцию.

Страны снова начали закрывать границы для туристов (Фото: facebook.com/airportboryspil)

В Украине пока не выявили заражений "Омикроном". Но в целях предосторожности всех туристов из Южной Африки, если они находились там не меньше семи дней, будут отправлять на двухнедельный карантин. В Минздраве допускают, что в будущем перечень стран, после посещения которых будут требовать самоизоляцию, расширят.

Почему новый штамм заставил мир бить тревогу и заранее ужесточать карантинные меры? Первый повод для беспокойства состоит в том, что у "Омикрона" насчитали около 50 мутаций, которые отличают его от "уханьского" варианта. В этом смысле вирус совершил настоящий эволюционный скачок. Например, у "Дельты" было только 13 мутаций, говорит директор Института биохимии НАН, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко.

Больше половины изменений произошли в шиповидном спайк-белке S. Они коснулись разных участков этого протеина, включая те, которые помогают патогену проникнуть в организм, и те, за которые его ловят антитела человека.

"Такого количества мутаций не было во всех предыдущих вариантах. Из них 32 мутации имеют медицинское значение, то есть они меняют те свойства, которые могут привести к разноплановым негативным тенденциям. Поменялись те признаки, которые могут, очевидно, способствовать росту количества больных, требующих госпитализации", – пояснила РБК-Украина профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета им. Д. Галицкого Наталья Виноград.

Что также важно, практически все вакцины – мРНК, AstraZeneca, Johnson & Johnson – направлены против этого шиповидного протеина S. Из-за чего есть опасения, что иммунная защита привитых не будет противостоять этому вирусу, уточнил Комиссаренко.

"Неясно, насколько эффективными будут вакцины. Скорее всего – не будут. Поэтому производители уже начали работу по замене плазмиды на "Омикрон". Ни у кого пока нет ответа, насколько окажутся под риском заражения те, кто переболел. В тех государствах, где уже впервые обнаружили случаи "Омикрона", болеют повторно. Но нужно учесть, что в этих странах самый высокий уровень заболеваемости на ВИЧ-инфекцию. То есть там очень много иммунодефицитных людей", – отметила Виноград.

Ученые еще выясняют, насколько "Омикрон" опаснее других штаммов (Фото: Fabrizio Villa/Getty Images)

Некоторые из обнаруженных изменений в структуре коронавируса ученые уже наблюдали в предыдущих штаммах. Но есть такие, которые до этого не встречались. И как вся эта палитра мутаций вместе скажется на агрессивности и приспособлении вируса – пока точного ответа нет.

Австрийский биолог Ульрих Эллинг в интервью DW предположил, что из-за набора изменений "Омикрон" может быть в шесть раз заразнее варианта "Дельта".

"Но пока что это только домыслы, нет никаких научных оснований считать, что он более контагиозный и более опасный. Думаю, это прояснится достаточно скоро", – сказал РБК-Украина Комиссаренко.

Стратегия выживания или как мутирует вирус

Ученые полагают, что самой плодородной почвой для зарождения мутаций выступают страны с низким уровнем вакцинации и большим количеством населения, страдающим тяжелыми хроническими болезнями.

По одной из версий, новый штамм мог возникнуть в организме пациента с подавленным иммунитетом, например, больного ВИЧ/СПИД инфекцией. Его организм долго не мог побороть вирус и за это время патоген успел кардинально измениться. Если человек болеет "ковидом" долго, то мутации накапливаются.

"Мутанты могут зарождаться в организме людей, у которых снижена иммунная реактивность. Сегодня считается так, что "Дельта" появился у человека с нарушением иммунного ответа. Эти люди не отвечают адекватно на антигенные раздражения — иммунодефицитные или иммуносупрессивные пациенты. Я полагаю, что такое могло произойти и в случае с "Омикроном", – объяснил изданию профессор Владимир Широбоков.

Вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекс Сигал допустил, что мутант "скрывался" в человеческом организме и накапливал мутации около года. А затем он вышел наружу, перешел к тому, кто контактировал с его "носителем", и начал инфицировать других.

Пока неизвестно, как имеющиеся вакцины будут справляться с новым вариантом вируса (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Это могло бы объяснить, почему новый вариант по своей структуре выглядит больше похожим на "уханьский" вирус, чем, к примеру, на дельта-штамм. Как правило, мутации в вирусе, когда он находится в человеческом организме, происходят раз на 10-12 дней, отметил Сергей Комиссаренко.

"Такое количество мутаций могло произойти в организме человека, который очень долго являлся носителем вируса и никак не мог его побороть. Это люди, имеющие хронические заболевания, с сильно угнетенной иммунной системой. К примеру, в Африке достаточно много пациентов со СПИД. Поэтому одно из предложений по поводу происхождения нового штамма заключается в том, что он возник у человека со СПИДом", – сказал академик.

Значит ли это, что в будущем нам придется выучить еще несколько букв греческого алфавита? Вероятно, что да. Это главная стратегия коронавирусов – мутировать и меняться, чтобы выжить, говорит Широбоков. Но не все изменения, происходящие в вирусе, могут идти ему на пользу, иногда его система может "дать сбой".

"Так было с первым SARS-CoV, который появился в 2002 году. Его летальность была 11%, то есть в пять раз выше, чем у нынешнего коронавируса. При этом он был гораздо менее контагиозный, чем SARS-CoV-2. Сначала появлялись признаки заболевания, а уже потом больной мог заражать других людей. Так удавалось более оперативно изолировать инфицированных и избегать заражения", – привел пример Комиссаренко.

В итоге всплеск первого SARS-CoV в 2004 году удалось пресечь. Однако, как считают эксперты, его младший брат, SARS-CoV-2 оказался более приспособленным к выживанию и заражению.

"В конце концов возбудитель и хозяин стремятся приспособиться друг к другу – это занимает длительное время. Так же будет и для коронавирусов. Думаю, SARS-CoV-2 станет таким же, как и вирус гриппа – сезонным. Вероятно, нам придется реагировать на него так же, как и на вирус гриппа – каждый год иммунизироваться, потому что он продолжит мутировать и меняться, как и вирус гриппа", – полагает Широбоков.

Разработчики вакцин уже заявили о готовности обновить репертуар препаратов, которые будут действовать против "Омикрона". В компании Moderna сказали, что у них уйдет примерно три месяца, чтобы проверить эффективность прививок от нового штамма. Там также изучают защиту от бустерной дозы и возможность создания мультивалентной вакцины, которая может быть чувствительной к разным мутациям. В Pfizer пообещали модифицировать свой препарат за 100 дней после того, как получат результаты исследований нового штамма.