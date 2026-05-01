Які свята найпопулярніші серед українців у 2026 році: дані опитування

Найпопулярнішими святами серед українців у 2026 році залишаються Великдень та Різдво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з даними опитування, найбільш популярними залишаються Великдень (67%) та Різдво Христове (66%). Вони стабільно займають лідируючі позиції протягом останніх років, що свідчить про значну роль релігії у культурному житті українців.

Далі йде День Незалежності України (54%) як одне з головних свят українців, що є свідченням національної гордості та патріотизму.

Таким самим за популярністю є День захисників і захисниць України (53%), що свідчить про значну повагу до військовослужбовців та вдячність за захист і героїчну боротьбу з ворогом у відстоюванні незалежності та суверенітету країни.

Фото: найпопулярніші свята 2026 року (дані опитування КМІС)

Новий рік пов’язаний із Різдвом Христовим, і традиційно популярний серед українців. Але раніше його популярність була такою самою як Різдва (біля 80%), а зараз - 40%.

Далі йдуть День Конституції України (28%), Трійця (27%) і Міжнародний жіночий день (24%). День Перемоги (11%) і День праці (1 травня) 5% завершують список.