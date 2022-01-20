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Возможности России по применению военной силы сократились до часов, - минобороны Литвы

Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Россия способна привлечь свои силы для военных действий лишь в течение нескольких часов. Он предполагает, что РФ может осуществить новое наступление на Украину, чтобы "активизировать переговоры" с Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на LRT.

"Сейчас это время (на привлечение военных сил РФ - ред.) минимальное. Это время наступает тогда, когда наблюдаются конкретные приготовления, такие как атака, применение силы. Если в прошлом году мы могли это наблюдать это в течение месяца, то теперь все сократилось до часов", - рассказал Анушаускас.

По его словам, решение о применении вооруженных сил в России не требует согласования в течение длительного времени, а во время учений "Запад-2021" (которые РФ проводила вместе с Беларусью) в последние годы практикуется масштабная передислокация и сосредоточение воинских частей.

"Наш исторический опыт, европейский исторический опыт показывает, что "скидки" агрессорам никогда не останавливали их действия. И я думаю, что такое может произойти и сейчас - если будет сделано очень много скидок (России - ред.), это лишь активизирует агрессора", - сказал Анушаускас.

Он подчеркнул, что дальнейшая военная эскалация РФ против Украины вполне вероятна.

"Россия будет давить максимально использовать все средства, я думаю, что в ближайшее время она активизирует военные элементы против Украины, чтобы переговоры были более благоприятными. Это практика агрессоров, это не новость в истории", - резюмировал Анушаускас.

Напомним, по данным Министерства обороны Украины, РФ сторона разместила вблизи украинских границ более 127 тысяч военных.

Отметим, президент США Джо Байден допустил, что Россия вторгнется в Украину.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский призвал США срочно ввести санкции против России. Поскольку после вторжения в Украину они не будут иметь никакого смысла.

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