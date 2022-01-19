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Россия почти завершила стягивание войск к границам Украины, - CNN

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Киев, Среда 19 января 2022 15:56
Россия почти завершила стягивание войск к границам Украины, - CNN Фото: Россия завершила стягивание войск к Украине (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлия Бойко

По данным Министерства обороны Украины, Российская Федерация почти завершила стягивание войск к украинским границам. На данный момент российская сторона разместила в приграничных регионах более 127 000 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Полная численность сухопутной группировки ВС РФ на украинском направлении составляет более 106 тысяч человек личного состава. Вместе с морской и воздушной составляющей общая численность составляет более 127 тысяч военнослужащих", - говорится в оценке Минобороны Украины, предоставленной CNN.

Кроме того, в документе отмечается, что действия России направлены на раскол Евросоюза НАТО, а также на ограничение возможностей США по обеспечению безопасности на европейском континенте.

Также в предоставленной разведывательной оценке говорится, что Москва поддерживает более 35 000 сепаратистов на Донбассе и разместила там около 3 000 своих военнослужащих. А вблизи украинской границы развернула дополнительные подразделения радиосвязи и по сравнению с 2021 годом в три раза увеличила число разведывательных полетов.

Украинские военные также заявили, что РФ может использовать ракеты средней дальности для "уничтожения жизненно важных объектов", поскольку перебросила дополнительные тактические группы оперативно-тактических комплексов "Искандер". Эти ракеты могут поразить цели на расстоянии 500-700 км, в том числе столицу страны Киев.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила России масштабными санкциями в случае дальнейшей агрессии против Украины.

А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение России в Украину может начаться в очень короткие сроки.

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