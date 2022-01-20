Можливості Росії щодо застосування військової сили скоротилися до годин, - міноборони Литви

"Наразі цей час (на залучення військових сил РФ - ред.) мінімальний. Цей час настає тоді, коли спостерігаються конкретні приготування, такі як атака, застосування сили. Якщо минулого року ми могли це спостерігати це протягом місяця, то тепер все скоротилося до годин", - розповів Анушаускас.

За його словами, рішення про застосування збройних сил у Росії не потребує узгодження протягом тривалого часу, а під час навчань "Захід-2021" (які РФ проводила разом із Білоруссю) останніми роками практикується масштабна передислокація та зосередження військових частин.

"Наш історичний досвід, європейський історичний досвід показує, що "знижки" агресорам ніколи не зупиняли їх дії. І я думаю, що таке може статися і зараз - якщо буде зроблено дуже багато знижок (Росії - ред.), це лише активізує агресора", - зазначив Анушаускас.

Він наголосив, що подальша військова ескалація РФ проти України цілком ймовірна.

"Росія буде тиснути максимально, використовувати всі засоби, я думаю, що найближчим часом вона активізує військові елементи проти України, щоб переговори були більш сприятливими. Це практика агресорів, це не новина в історії", - резюмував Анушаускас.