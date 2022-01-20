Байден допустил, что Россия вторгнется в Украину
Фото: Байден допустил, что Россия вторгнется в Украину (Getty Images)
Президент США Джо Байден допустил, что Россия вторгнется в Украину. Он также заявил о возможности увеличения количества американских войск на границах Украины в случае вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Байдена.
"Я предполагаю, что он (Путин - ред.) вторгнется (в Украину - ред.)", - заявил президент США.
Ранее в Белом Доме были не уверены по поводу планов вторжения России в Украину.
"Америка будет поставлять больше войск в Польшу, Румынию и другие близлежащие страны, если Путин все же войдет в Украину", - добавил Байден.
Ранее мы писали, что США предпочли бы решить ситуацию вокруг Украины мирным путем.