Президент США Джо Байден допустил, что Россия вторгнется в Украину. Он также заявил о возможности увеличения количества американских войск на границах Украины в случае вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Байдена.

"Я предполагаю, что он (Путин - ред.) вторгнется (в Украину - ред.)", - заявил президент США.

Ранее в Белом Доме были не уверены по поводу планов вторжения России в Украину.

"Америка будет поставлять больше войск в Польшу, Румынию и другие близлежащие страны, если Путин все же войдет в Украину", - добавил Байден.