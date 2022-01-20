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Зеленский призвал США ввести санкции против РФ: после вторжения не имеют смысла

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Вашингтон, Четверг 20 января 2022 09:32
Зеленский призвал США ввести санкции против РФ: после вторжения не имеют смысла Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский во время встречи с американскими сенаторами заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. Поскольку после вторжения в Украину они не будут иметь никакого смысла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

"Президент (Украины - ред.) ясно дал понять: санкции против "Северного потока-2" должны быть введены сейчас. Ведь любые вероятные санкции в отношении "Северного потока-2" или другие ограничения будут напрасными", - говорится в издании.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил семи сенаторам, которые посетили Украину, за их двухпартийную поддержку, но заявил, что настоящее сдерживание будет означать введение немедленных санкций, чтобы дать понять президенту РФ Владимиру Путину, что "с США нельзя шутить".

По словам президента, санкции, введенные после дальнейшей эскалации в лучшем случае нейтральны, а в худшем - фактически "подбадривают Путина".

"Как давние соседи, украинцы лучше понимают "русский менталитет". Путин не понимает неопределенных угроз. Слова "если" нет в его словаре, а есть только "да" и "нет", - добавил Зеленский.

Напомним, американские сенаторы, которые недавно посетили Украину с рабочим визитом, призвали НАТО, Администрацию президента Джо Байдена и своих коллег-демократов немедленно ввести санкции против России.

Вместе с тем президент США Джо Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину. Он пообещал РФ "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины.

Ранее стало известно, что министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад ввести санкции против олигархов из окружения Путина.

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