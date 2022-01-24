ru ua
Пн, 24 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Возможности есть. Данилов не исключил точечные удары по России в ответ на нападение

Новина українською →
Понедельник 24 января 2022 18:32
Возможности есть. Данилов не исключил точечные удары по России в ответ на нападение Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Секретарь СНБО Алексей Данилов не отрицает точечные удары по Российской Федерации, если она прибегнет к полномасштабному вторжению на нашу территорию. Для такого ответа у Украины "есть возможности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для "BBC News Украина".

По словам Данилова, у Украины есть четкое понимание того, как она будет действовать в случае полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации.

"Имеем ли мы возможности - возможности у нас есть. Хватает ли нам этих возможностей - возможно, мы слабее, чем армия РФ, но это не значит, что мы не будем воевать. Более того, у нас есть то, чего нет в России. И мы это знаем, и мы это понимаем", - отметил секретарь СНБО.

В то же время Данилов добавил, что в случае возможной войны с Россией - Украина может рассчитывать на поддержку со стороны своих союзников.

"В случае наступления мы будем сражаться. Будем ли просить о помощи? Да, будем. Будут ли нам ее давать - учитывая, сколько обязательств взяли на себя все страны, они должны это выполнить. В них так же есть избиратели, есть люди, которые понимают, что происходит в мире", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Данилов раскритиковал отказ Запада от превентивных санкций против России на фоне угрозы вторжения в Украину.

Также ранее в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский назвал один из возможных сценариев вторжения России и допустил возможность оккупации Харькова. Впрочем, секретарь СНБО отметил, что слова главы страны были передернуты.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Алексей Данилов
NEWS
Зеленский и Мишель обсудили превентивные санкции против РФ. В ЕС говорили, что их не будет
Зеленский и Мишель обсудили превентивные санкции против РФ. В ЕС говорили, что их не будет
DAILY
Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон