Можливості є. Данілов не виключив точкові удари по Росії у відповідь на напад

Секретар РНБО Олексій Данілов не заперечує точкові удари по Російській Федерації, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення на нашу територію. Для такої відповіді в України "є можливості".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для " BBC News Україна".

За словами Данілова, в України є чітке розуміння того, як вона діятиме у разі повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації.

"Чи маємо ми можливості - можливості у нас є. Чи вистачає нам цих можливостей - можливо, ми слабші, ніж армія РФ, але це не значить, що ми не будемо воювати. Більше того, у нас є те, чого немає в Росії. І ми це знаємо, і ми це розуміємо", - відзначив секретар РНБО.

Водночас Данілов додав, що у разі можливої війни з Росією - Україна може розраховувати на підтримку з боку своїх союзників.

"У разі наступу ми будемо битися. Чи будемо просити про допомогу? Так, будемо. Чи будуть нам її давати - враховуючи, скільки зобов'язань взяли на себе всі країни, вони мають це виконати. В них так само є виборці, є люди, які розуміють, що відбувається у світі", - додав секретар РНБО.