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Данилов об угрозе захвата Харькова: мы ничего сдавать не собираемся

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Киев, Понедельник 24 января 2022 18:33
Данилов об угрозе захвата Харькова: мы ничего сдавать не собираемся Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Харьков, как и любой другой город, никто сдавать не собирается в случае вторжения РФ. Слова президента Украины Владимира Зеленского об этом передернули.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова BBC.

"Президент говорил, что в случае нападения (России - ред.) отпор будет предоставлен, но имейте в виду, что это будет большая война, мы ничего сдавать не собираемся. Об этом говорил наш президент", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО считает, что слова Зеленского о возможном захвате российскими войсками Харькова передернули и использовали для хайпа. Он добавил, что угроза оккупации любого украинского города сохраняется, пока существует Россия.

"Это бывает, когда цепляются за слово, раздувают и начинают с этого делать определенный хайп. Я к этому спокойно отношусь. Я более чем уверен, что харьковчане, львовяне, одесситы, все наши города будут защищены. Они были, есть и будут украинскими". - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский назвал один из возможных сценариев вторжения России и допустил возможность оккупации Харькова.

Отметим, накануне в Службе безопасности Украины заявили, что на сегодняшний день угрозы для захвата Харькова нет.

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СНБО Харьков Алексей Данилов
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