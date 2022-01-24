Данилов об угрозе захвата Харькова: мы ничего сдавать не собираемся

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Харьков, как и любой другой город, никто сдавать не собирается в случае вторжения РФ. Слова президента Украины Владимира Зеленского об этом передернули.

"Президент говорил, что в случае нападения (России - ред.) отпор будет предоставлен, но имейте в виду, что это будет большая война, мы ничего сдавать не собираемся. Об этом говорил наш президент", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО считает, что слова Зеленского о возможном захвате российскими войсками Харькова передернули и использовали для хайпа. Он добавил, что угроза оккупации любого украинского города сохраняется, пока существует Россия.

"Это бывает, когда цепляются за слово, раздувают и начинают с этого делать определенный хайп. Я к этому спокойно отношусь. Я более чем уверен, что харьковчане, львовяне, одесситы, все наши города будут защищены. Они были, есть и будут украинскими". - добавил секретарь СНБО.