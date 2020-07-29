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Возле Верховной рады провалился асфальт

Киев, Среда 29 июля 2020 11:08
Возле Верховной рады провалился асфальт
Фото: последствия прорыва трубопровода (facebook.com/pechersksheu)
Автор: Роман Калиниченко

Причина - прорыв трубопровода под проезжей частью

На улице Грушевского в Киеве, прямо возле здания Верховной рады, провалился асфальт. Дорожное покрытие разрушилось вследствие прорыва трубопровода под проезжей частью.

Об этом сообщили КП ДЭУ Печерского района.

Там уточнили, что пострадал участок дороги на углу улиц Михаила Грушевского и Шелковичной.

"В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации "Киевавтодор" было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20. В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.

Фото: последствия прорыва трубопровода (facebook.com/pechersksheu)

Балансодержателю инженерных сетей сообщили о происшествии, планируются ремонтные работы по ликвидации ситуации.

Напомним, ранее прорыв теплосети произошел в Подольском районе Киева, образовалась огромная воронка.

Также сообщалось об очередном прорыве теплотрассы на мосту Патона.

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