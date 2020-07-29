Біля Верховної ради провалився асфальт

Фото: наслідки прориву трубопроводу (facebook.com/pechersksheu)

Причина - прорив трубопроводу під проїзною частиною

На вулиці Грушевського в Києві, прямо біля будівлі Верховної ради, провалився асфальт. Дорожнє покриття зруйнувалося внаслідок прориву трубопроводу під проїжджою частиною.

Про це повідомили КП ШЕУ Печерського району.

Там уточнили, що постраждала ділянка дороги на розі вулиць Михайла Грушевського і Шовковичної.

"У ході чергового огляду вулично-дорожньої мережі району, працівниками КП «ШЕУ Печерського району» комунальної корпорації «Київавтодор» було виявлено руйнування дорожнього покриття, що виникло по причині прориву трубопроводу під проїжджою частиною вул. Михайла Грушевського, 20. В результаті аварії на інженерних мережах на проїжджій частині утворився провал асфальтобетонного покриття", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки прориву трубопроводу (facebook.com/pechersksheu)

Балансоутримувача інженерних мереж повідомили про інцидент, плануються ремонтні роботи з ліквідації ситуації.

Нагадаємо, раніше прорив тепломережі стався в Подільському районі Києва, утворилася величезна воронка.

Також повідомлялося про черговий прорив теплотраси на мосту Патона.