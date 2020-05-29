Возле психологической отметки: что происходит с курсом доллара 29 мая

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар в обменных пунктах в среднем продают по 27 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 27,02 гривен за доллар. Курс евро вырос на 14 копеек до 29,86 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,79 (26,84 - 28 мая), продажи - 27,02 (27,08 - 28 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,40 (29,27 - 28 мая), продажи - 29,86 (29,72 - 28 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,33 (3,35 - 28 мая), продажи 3,83 (3,82 - 28 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 29 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 29,93 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 29 мая справочный курс на уровне 26,87 грн/доллар, снизив его по сравнению с 28 мая (26,91 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,85 - 27,00 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, вопрос об одобрении программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов пока не включен в повестку для заседаний Совета директоров МВФ.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) утвердит программу Stand-By на 5 млрд долларов на заседании Совета директоров 5 июня.

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Автор: Александр Белоус