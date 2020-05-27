ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Программа для Украины пока отсутствует в повестке дня Совета директоров МВФ

Новости » Финансовый кризис 2020     27.05.2020 - 10:22
Программа для Украины пока отсутствует в повестке дня Совета директоров МВФ
Фото: МВФ (www.imf.org)

Повестка дня заседаний расписана до 3 июня

Вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов пока не включен в повестку для заседаний Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ). Этот орган принимает окончательное решение по программе.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.

График заседаний Совета директоров МВФ расписан до 3 июня.

В частности, 29 мая Совет директоров рассмотрит запрос Бангладеш на выплату средств в рамках механизма быстрого кредитования и доступ к инструменту быстрого финансирования.

Кроме того, 1 июня Совет директоров рассмотрит вопрос пересмотра программы для Гондураса, запрос Соломоновых островов на выплату средств по программе быстрого кредитования, а также запрос Багамских островов на доступ к инструменту быстрого финансирования.

На 3 июня запланирован пересмотр программы с Барбадосом

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млрд долларов.

Отметим, глава НБУ Яков Смолий дал характеристику новой программе МВФ.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины МВФкредиткризис
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь