Программа для Украины пока отсутствует в повестке дня Совета директоров МВФ

Фото: МВФ (www.imf.org)

Повестка дня заседаний расписана до 3 июня

Вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов пока не включен в повестку для заседаний Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ). Этот орган принимает окончательное решение по программе.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.

График заседаний Совета директоров МВФ расписан до 3 июня.

В частности, 29 мая Совет директоров рассмотрит запрос Бангладеш на выплату средств в рамках механизма быстрого кредитования и доступ к инструменту быстрого финансирования.

Кроме того, 1 июня Совет директоров рассмотрит вопрос пересмотра программы для Гондураса, запрос Соломоновых островов на выплату средств по программе быстрого кредитования, а также запрос Багамских островов на доступ к инструменту быстрого финансирования.

На 3 июня запланирован пересмотр программы с Барбадосом

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млрд долларов.

Отметим, глава НБУ Яков Смолий дал характеристику новой программе МВФ.

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Автор: Александр Белоус