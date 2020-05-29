Шмыгаль спрогнозировал дату получения кредита МВФ

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

В условиях резкого падения экономики Украина срочно нуждается в транше МВФ

Украина ожидает, что Международный валютный фонд (МВФ) утвердит программу Stand-By на 5 млрд долларов на заседании Совета директоров 5 июня. Первый транш ожидается на следующий день.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью агентству Reuters.

Украине нужны кредиты, чтобы выдержать экономический шок, вызванный пандемией коронавируса. По предварительной оценке валовой внутренний продукт может упасть на 12% во втором квартале этого года, сказал Шмыгаль.

Напомним, МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о новой программе сотрудничества Stand-By на сумму 5 млрд долларов.

Вместе с тем, Совет директоров Международного валютного фонда пока не включил вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов. График заседаний расписан до 5 июня.

В течение следующей недели МВФ рассмотрит вопросы Бангладеш, Гондураса, Соломоновых островов Багамских островов, Барбадоса и Папуа-Новой Гвинеи.

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что одобрение программы Советом директоров Фонда устранит один из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности.

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Автор: Александр Белоус