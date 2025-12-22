ua en ru
Дрони ГУР атакували один із найбільших нафтотерміналів РФ у Чорноморському регіоні

Понеділок 22 грудня 2025 15:07
UA EN RU
Дрони ГУР атакували один із найбільших нафтотерміналів РФ у Чорноморському регіоні Фото: Дрони ГУР атакували один із найбільших нафтотерміналів РФ (скрін відео)
Автор: Константин Широкун

В ніч з 21 на 22 грудня ударні дрони атакували Морський нафтовий термінал "Таманьнєфтєгаз" на території Краснодарського краю РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела ГУР.

Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, внаслідок завданих ударів було уражено елементи обладнання нафтоналивного терміналу, причалу зріджених вуглеводних газів та портову інфраструктуру, що спричинило масштабну пожежу.

Таманьський перевантажувальний комплекс, оператором якого є "Таманьнєфтєгаз", є одним з найбільших у Чорноморському регіоні. Загальний об'єм резервуарного парку нафтопродуктів та зрідженого газу складає понад 1 млн кубічних метрів.

Що кажуть у Генштабі

У Генштабі додали, що "Таманьнефтегаз" – це компанія-оператор Таманського перевантажувального комплексу з перевалки сирої нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів. В результаті вибухів відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та займання на площі понад 1 тис. кв. м. Окрім того, виникла пожежа на території резервуарного парку.

Також, за допомогою ракети українського виробництва уражено тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці (ТОТ українського Криму). На місці влучання спостерігалася значна пожежа.

Серед іншого, здійснено вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку в У країнську ТОТ Донецької області).

Удар по місцю зберігання "Шахедів"

Окрім того, з метою часткового знищення запасів ударних дронів та зниження інтенсивності застосування безпілотників типу "Shahed" по території України, уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних дронів у районі тимчасово окупованого Донецька Донецької області, спостерігалась пожежа.

Що передувало

Нагадаємо, в п’ятницю, 12 грудня, стало відомо, що дрони СБУ вивели з ладу нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі. Це був перший зафіксований удар України по об’єкту російського нафтовидобутку в цьому регіоні.

Уже того ж вечора безпілотники Служби безпеки України завдали повторної атаки по нафтових платформах РФ, унаслідок чого роботу виробничих об’єктів було зупинено.

