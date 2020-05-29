Біля психологічної позначки: що відбувається з курсом долара 29 травня

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар в обмінних пунктах в середньому продають по 27 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 травня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 27,02 гривень за долар. Курс євро виріс на 14 копійок до 29,86 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,79 (26,84 - 28 травня), продажу - 27,02 (27,08 - 28 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,40 (29,27 - 28 травня), продажу - 29,86 (29,72 - 28 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,33 (3,35 - 28 травня), продажу 3,83 (3,82 - 28 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 29 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,88 гривень за долар, курс купівлі до 26,86 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 29,93 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 29 травня довідковий курс на рівні 26,87 грн/долар, знизивши його порівняно з 28 травня (26,91 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,85 - 27,00 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, питання про схвалення програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів поки не включене в порядок денний засідань Ради директорів МВФ.

У той же час прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердить програму Stand-By на 5 млрд доларів на засіданні Ради директорів 5 червня.

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Автор: Олександр Білоус