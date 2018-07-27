Возле Парижа в результате пожара эвакуировали 2500 человек

Катастрофа произошла в полдень неподалеку от башен компаний Microsoft и Accor

Сегодня возле Парижа, в коммуне Исси-ле-Мулино произошел пожар, в результате которого эвакуировали 2500 человек. Об этом сообщает Le Parisien.

Как отмечается, катастрофа произошла в полдень неподалеку от башен компаний Microsoft и Accor. Отмечается, что пожар затронул электрический трансформатор.

В издании сообщают, что в некоторых районах коммуны произошло отключение электричества. Около 12 часов 30 минут пожарным удалось локализовать огонь.

Фото: пожар в коммуне Исси-ле-Мулино (twitter.com/franceinfo)

Напомним, что сегодня в Северной Каролине при тушении лесного пожара погиб один человек, еще трое пострадали. Погиб оператор бульдозера, который пытался сдержать распространение огня. По словам пресс-секретаря местной пожарной службы Скотта Маклина, бульдозер специально нанимали для участия в ликвидации пожара. Тело погибшего было обнаружено вчера вечером.

Также в Германии крупный лесной пожар угрожает населенному пункту Фыхтенвальде под Потсдамом, лишь за несколько десяткыв километров от Берлина.

Огнем охвачено около 90 гектаров соснового леса, в его тушении задействованы около 200 пожарных, которые пытаются локализовать распространение пламени и не допустить, чтобы оно перекинулось на жилые районы. Власти федеральной земли Бранденбург призвали население поселка быть готовыми к возможной эвакуации.