Біля Парижу внаслідок пожежі евакуювали 2500 людей

Катастрофа сталась опівдні неподалік від веж компаній Microsoft і Accor

Сьогодні у комуні Іссі-ле-Муліно, що біля Парижу, сталась пожежа, у результаті якої евакуювали 2500 людей. Про це повідомляє Le Parisien.

Як зазначається, катастрофа сталась опівдні неподалік від веж компаній Microsoft і Accor. Відзначається, що пожежа зачепила електричний трансформатор.

У виданні повідомляють, що в деяких районах комуни відбулося відключення електрики. Близько 12 годинм 30 хвилин пожежникам вдалося локалізувати вогонь.

Фото: пожежа у комуні Іссі-ле-Муліно (twitter.com/franceinfo)

Нагадаємо, що сьогодні у Північній Кароліні при гасінні лісової пожежі загинула одна людина, ще троє постраждали. Загинув оператор бульдозера, який намагався стримати поширення вогню. За словами прес-секретаря місцевої пожежної служби Скотта Макліна, бульдозер спеціально наймали для участі в ліквідації пожежі. Він також зазначив, що тіло загиблого було виявлено вчора ввечері.

Також у Німеччині велика лісова пожежа загрожує населеному пункту Фыхтенвальде під Потсдамом, лише за кілька десяткыв кілометрів від Берліна.

Вогнем охоплено близько 90 гектарів соснового лісу, в його гасінні задіяні близько 200 пожежників, які намагаються локалізувати поширення полум'я і не допустити, щоб воно перекинулося на житлові райони. Влада федеральної землі Бранденбург закликала населення селища бути готовими до можливої евакуації.