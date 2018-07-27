Лесной пожар в Германии: поселок под Берлином могут эвакуировать

Пожарные пытаются не допустить распространение пламени на жилые районы

В Германии обширный лесной пожар угрожает населенному пункту Фихтенвальде под Потсдамом, всего в нескольких десятках километров от Берлина. Об этом сообщает DW.

Власти федеральной земли Бранденбург в четверг, 26 июля, призвали население поселка быть готовыми к возможной эвакуации.

Огнем охвачены около 90 гектаров соснового леса, в его тушении задействованы около 200 пожарных, которые пытаются локализовать распространение пламени и не допустить, чтобы оно перекинулось на жилые районы.

Как отмечает издание, из-за пожара на автобанах возле Потсдама образовались многокилометровые пробки, некоторые отрезки трасс полностью перекрыты из-за клубов дыма и для свободного проезда пожарных машин.

Угроза лесных пожаров особенно велика в Бранденбурге, покрытом сосняком, из-за длительной засухи.

Земельные власти объявили высшую степень опасности.

Aktuelle Bilder unseres #Hubschrauber​s von der #A9 in der Nähe von #Fichtenwalde.

Die Autobahn ist gegenwärtig noch gesperrt. Denken Sie an die #Rettungsgasse und halten Sie die Zufahrtswege frei! #Waldbrand pic.twitter.com/rXJQRu0Yoh — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 26, 2018

Напомним, в МВД Греции считают, что крупные лесные пожары в районе Афин могли возникнуть из-за поджогов.