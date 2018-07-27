В Северной Каролине при тушении лесного пожара погиб один человек, еще трое пострадали

Оператор бульдозера погиб при попытке сдержать распространение огня

При тушении лесного пожара в Северной Каролине (США) погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что при тушении лесного пожара погиб оператор бульдозера, который пытался сдержать распространение огня. По словам пресс-секретаря местной пожарной службы Скотта Маклина, бульдозер специально нанимали для участия в ликвидации пожара. Он также отметил, что тело погибшего было обнаружено вчера вечером.

Также сообщается, что как минимум трое пожарных пострадали. Маклин подчеркнул, что лесной пожар в Северной Каролине "уничтожает все на своем пути".

LATEST: Explosive wildfire in Northern California has burned dozens of homes, injured firefighters and civilians, and reached the city of Redding, officials say. https://t.co/8TPBY72Rec pic.twitter.com/cHat4HxJ1n — ABC News (@ABC) July 27, 2018

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство внутренних дел направит в Швецию спасательную авиацию для ликвидации лесных пожаров. В среду, 25 июля, МВД получило запрос от Евроатлантического координационного центра на выделение помощи в тушении лесных пожаров. Отметим, сейчас в Швеции продолжается 40 активных пожаров в регионах Эвлеборг, Даларна и Эмтланд, их количество постоянно увеличивается.