Возглавить "Нафтогаз" предложили президент и премьер, - Витренко

Он уточнил, что с нынешним назначением все решалось в считанные часы.

"Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером - министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны - и президент, и премьер-министр - предложили рассмотреть такой вариант", - сказал и.о. министра, который до прихода в Минэнерго долгое время был исполнительным директором "Нафтогаза".

Витренко отверг предположения, что фактор его сложных отношений с главой правления Андреем Коболевым мог сыграть какую-то роль в смене главы правления "Нафтогаза".

"Если бы это было так, то могло бы сработать намного раньше", - сказал глава Минэнерго.

По его словам, противоречия с Коболевым возникли из-за того, что он начал задавать главе правления вопросы, не вынося их на публику, о проблемах в работе компании, ее неэффективности и необходимости менять подходы по ряду направлений.

"Я отмечал еще в 2018 году, что надо менять "Нафтогаз", потому что если ничего не делать, то "Нафтогаз" станет убыточным", - заявил Витренко.

По мнению экс-исполнительного директора НАК, выбор его кандидатуры объясняется тем, что курируемые им направления в компании - запуск реверса и диверсификация поставок газа, отношения с "Газпромом", Стокгольмский арбитраж - были успешными, в частности "Нафтогаз" выиграл крупную сумму средств и добился подписания нового контракта на транзит.