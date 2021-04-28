Очолити "Нафтогаз" запропонували президент і прем'єр, - Вітренко

Він уточнив, що з нинішнім призначенням все вирішувалося в лічені години.

"Це не було моєю ініціативою. Просто коли стало зрозуміло, що план призначити мене першим віце-прем'єром - міністром енергетики через об'єктивні і суб'єктивні обставини не вдається реалізувати, тоді керівництво країни - і президент, і прем'єр - міністр - запропонували розглянути такий варіант", - сказав в.о. міністра, який до приходу в Міненерго довгий час був виконавчим директором "Нафтогазу".

Вітренко відкинув припущення, що фактор його складних відносин з головою правління Андрієм Коболєвим міг зіграти якусь роль у зміні голови правління "Нафтогазу".

"Якби це було так, то могло б спрацювати набагато раніше", - сказав глава Міненерго.

За його словами, що протиріччя з Коболєвим виникли через те, що він почав ставити голові правління питання, не виносячи їх на публіку, про проблеми в роботі компанії, її неефективності і необхідності змінювати підходи по низки напрямків.

"Я зазначав ще в 2018 році, що треба міняти "Нафтогаз", тому що якщо нічого не робити, то "Нафтогаз" стане збитковим", - заявив Вітренко.

На думку екс-виконавчого директора НАК, вибір його кандидатури пояснюється тим, що напрямки компанії, які куруються ним, - запуск реверсу і диверсифікація поставок газу, відносини з "Газпромом", Стокгольмський арбітраж - були успішними, зокрема "Нафтогаз" виграв велику суму коштів і домігся підписання нового контракту на транзит.