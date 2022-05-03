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Ракетные удары по Львову: первые подробности

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Львов, Вторник 03 мая 2022 21:20
Ракетные удары по Львову: первые подробности Ракетный удар по Львову (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска вечером 3 мая нанесли несколько ракетных ударов по Львову. В результате в части города нет электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

По его словам, в результате удара ракет повреждены две электроподстанции.

Впоследствии глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что оккупанты повредили три электрические подстанции.

Обновлено.

Мэр Львова заявил, что две насосные станции сейчас находятся без тока.

"Восстанавливаем водоснабжение через альтернативные источники электроэнергии", - написал Садовый.

Ранее мы сообщали, что во Львове прогремели мощные взрывы. Сообщалось о четырех мощных взрывах.

Также впоследствии во Львове после взрывов возникли проблемы с электроснабжением.

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