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Украинские военные сбили ударный беспилотник оккупантов в Одессе

Новина українською →
Одесса, Вторник 03 мая 2022 20:13
Украинские военные сбили ударный беспилотник оккупантов в Одессе Фото: российский беспилотник "Форпост" (mil.in.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины сегодня, 3 мая, сбили над Одессой вражеский ударный беспилотник "Форпост". Стоимость такого БПЛА достигает 7 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

"Сегодня наши подразделения противовоздушной обороны сбили еще один ударный беспилотник "Форпост", - сказал Марченко в свое традиционном обращении.

Напомним, за прошедшие сутки украинские ПВО сбили 8 российских беспилотников, включая БПЛА типа "Форпост" и "Орлан-10".

Отметим, сегодня ВСУ уничтожили всех российских оккупантов на острове Змеиный. Минобороны Украины опубликовало видео удара "Байрактара".

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