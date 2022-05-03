Поезда задерживаются из-за прилетов по Львову: список рейсов
Фото: поезда задерживаются из-за ударов по Львову (Виталий Носач, РБК-Украина)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по электроподстанциям Львова. Это повлекло задержку в курсировании ряда поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В результате обстрела задерживаются в пути следующие поезда:
- №4 Львов - Запорожье (задерживается отправление);
- № 25 Рахов - Одесса (+1 час);
- №49 Трускавец - Киев (+1 ч 30 мин);
- №60 Чоп - Киев (+2 ч);
- №12 Львов - Киев (задерживается отправление);
- №22 Трускавец - Харьков (+3 ч);
- №749 Киев - Ивано-Франковск (+1 час).
- №231 Днепр - Львов (+3 ч);
- №53 Днепр - Одесса (+3 ч);
- №75 Кривой Рог - Киев (+2 ч);
- №175 Запорожье - Жмеринка (+2 ч);
- №85 Запорожье - Львов (+1,5 ч);
- №37 Запорожье - Киев (+1,5 ч).
Обновленную информацию о курсировании поездов "Укрзализныця" обещает сообщать в официальных каналах и через объявления на вокзалах.
Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львову.
Кроме Львова, ракетной атаке подверглись и другие области Украины. Все, что известно на это время, вы можете узнать в материале РБК-Украина.
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