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Поезда задерживаются из-за прилетов по Львову: список рейсов

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Львов, Вторник 03 мая 2022 21:48
Поезда задерживаются из-за прилетов по Львову: список рейсов Фото: поезда задерживаются из-за ударов по Львову (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по электроподстанциям Львова. Это повлекло задержку в курсировании ряда поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В результате обстрела задерживаются в пути следующие поезда:

  • №4 Львов - Запорожье (задерживается отправление);
  • № 25 Рахов - Одесса (+1 час);
  • №49 Трускавец - Киев (+1 ч 30 мин);
  • №60 Чоп - Киев (+2 ч);
  • №12 Львов - Киев (задерживается отправление);
  • №22 Трускавец - Харьков (+3 ч);
  • №749 Киев - Ивано-Франковск (+1 час).
  • №231 Днепр - Львов (+3 ч);
  • №53 Днепр - Одесса (+3 ч);
  • №75 Кривой Рог - Киев (+2 ч);
  • №175 Запорожье - Жмеринка (+2 ч);
  • №85 Запорожье - Львов (+1,5 ч);
  • №37 Запорожье - Киев (+1,5 ч).

Обновленную информацию о курсировании поездов "Укрзализныця" обещает сообщать в официальных каналах и через объявления на вокзалах.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львову.

Кроме Львова, ракетной атаке подверглись и другие области Украины. Все, что известно на это время, вы можете узнать в материале РБК-Украина.

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