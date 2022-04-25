Воздушная тревога! Под ракетным ударом объекты УЗ, поезда задерживаются: что известно

Под обстрел оккупантов 25 апреля попали пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Из-за обстрелов задерживаются поезда.

Подробнее о ситуации с поездами - в материале РБК-Украина .

Удар по Житомирской области

Как сообщил мэр Коростеня Владимир Москаленко, сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по городу.

"Сегодня в 08:30 в районе ближе к железнодорожному произошел взрыв ракеты. Пока информация выясняется, данных о погибших нет, но людей напугали", - сообщил Москаленко.

График поездов и электричек на 11:00

Поезда

№ 86 Запорожье – Львов (+1 ч 24 мин);

№174 Запорожье – Хмельницкий (+1 ч 40 мин);

№87 Запорожье – Ковель (+2 ч 55 мин);

№96 Рахов – Киев (+2 ч 50 мин);

№770 Каменец-Подольский – Киев (+2 часа);

№50 Трускавец – Киев (+ 4 ч 22 мин);

№56 Рахов – Киев (+ 3 ч 20 мин);

№21 Харьков – Трускавец (+ 3 часа 20 мин);

№13 Солотвино – Киев (+ 2 часа);

№130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+ 3 ч 19 мин);

№231 Днепр – Львов (+ 3 ч 27 мин);

№45 Ужгород – Лозовая (+ 39 мин);

№15 Харьков – Ивано-Франковск (+ 2 ч 22 мин);

№136 Одесса – Черновцы (+ 3 часа 12 мин).

Электрички

№6250 Бердичев – Казатин (+ 1 ч 30 мин);

№6252 Шепетовка – Казатин (+ 1 ч 30 мин);

№6301 Казатин – Жмеринка (+ 1 ч 40 мин);

№6304 Жмеринка – Казатин (+ 30 мин);

№6343 Жмеринка – Гречаны (+ 1 ч 41 мин);

№6342 Гречаны – Жмеринка (+ 10 мин);

№6321 Жмеринка – Известнярка (+ 1 час);

№6203 Фастов – Казатин (+ 53 мин);

№6206 Казатин – Фастов (+ 2 ч 2 мин);

№868 Гречаны – Киев (+ 1 ч 10 мин);

№804/803 Ровно – Львов (+ 1 час);

№816/815 Львов – Черновцы (+ 1 ч 35 мин);

№6041 Тернополь – Львов (+ 42 мин);

№6042 Львов – Тернополь (+ 1 ч 22 мин);

№6353 Здолбунов – Ковель (+ 1 ч 17 мин);

№6092 Львов – Здолбунов (еще не отправился);

№6093 Здолбунов – Львов (+ 1 ч 19 мин);

№6187 Львов – Мукачево (задержано по станции Скнилов + 40 мин).

Поезда задерживаются

Как сообщили в УЗ, в связи с повреждением тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках:

Шепетовка-Казатин,

Жмеринка-Казатин,

Казатин-Фастов.

Поезда, следующие указанными участками, задерживаются.

Удары в Ровенской области

Как сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, оккупанты сегодня нанесли два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре.

"Ущерб устанавливается, жертв нет. Во время воздушных тревог настойчиво рекомендуем быть в укрытиях", - отметил он.

Удары во Львовской области

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, сегодня около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное".

"Одна ракета на территории Львовской области была уничтожена подразделениями зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВС Украины. Ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95", - добавил он.

Под ударами оказались Казатин и Жмеринка

По словам главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова, ракетные удары были нанесены по Жмеринке и Казатину, которые являются железнодорожными узлами.

"К сожалению, есть погибшие, раненые, проводятся спасательные работы", - отметил он.

Ж/д станции под обстрелом

Глава "Укрзализныци" Александр Камышин, сообщил, что сегодня утром в течение часа под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Он также заявил о задержке минимум 16 поездов. Камышин также добавил, что в результате обстрелов есть пострадавшие.