Повітряна тривога! Під ракетним ударом об'єкти УЗ, потяги затримуються: що відомо

Під обстріл окупантів 25 квітня потрапили п'ять залізничних станцій в центральній і західній Україні. Через обстріли затримуються потяги.

Детальніше про ситуацію з поїздами - в матеріалі РБК-Україна .

Графік на 16:30

№86 Запоріжжя – Львів (+3 год 41 хв);

№87 Запоріжжя – Ковель (+5 год 32 хв);

№21 Харків – Трускавець (+4 год 57 хв);

№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+4 год 37 хв);

№231 Дніпро – Львів (+6 год 26 хв);

№45 Ужгород – Лозова (+1 год 58 хв);

№68 Варшава – Київ (+3 год 10 хв);

№753 Харків – Львів (+20 хв)

№706 Перемишль – Київ (23 хв);

№744 Перемишль – Київ (2 год 18 хв);

№715 Київ – Перемишль (2 год 30 хв);

№723 Харків – Київ(+59 хв).

Графік на 13:30

Поїзди

№ 86 Запоріжжя – Львів (+2 год 37 хв);

№174 Запоріжжя – Хмельницький (+2 год 07 хв);

№87 Запоріжжя – Ковель (+4 год 07 хв);

№21 Харків – Трускавець (+ 4 год 26 хв);

№13 Солотвино – Київ (+ 4 год 15 хв);

№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 5 год 14 хв);

№231 Дніпро – Львів (+ 4 год 20 хв);

№45 Ужгород – Лозова (+ 1 год 50 хв);

№15 Харків – Івано-Франківськ (+ 4 год 12 хв);

№136 Одеса – Чернівці (+ 2 год 38 хв);

№68 Варшава – Київ (+ 2 год 30 хв);

№753 Харків - Львів (+ 27 хв);

№722 Київ – Харків (+ 2 год 06 хв);

№715 Київ – Перемишль (+ 1 год 37 хв);

№744 Львів – Дарниця (+ 55 хв).

Електрички

№ 6252 Шепетівка – Козятин (+ 1 год 57 хв);

№ 6343 Жмеринка – Гречани (+ 1 год 15 хв);

№ 6321 Жмеринка - Вапнярка (+ 2 год);

№ 6206 Козятин – Фастів (+ 4 год 1 хв);

№ 868 Гречани – Київ (+1 год 24 хв);

№ 6283 Шепетівка – Рівне (+ 2 год 30 хв);

№ 6253 Козятин – Шепетівка (+ 2 год 30 хв);

№ 6284 Рівне - Могиляни (+ 33 хв);

№ 816/815 Львів – Чернівці (+ 1 год 35 хв);

№ 6042 Львів – Тернопіль (+ 1 год 22 хв);

№ 6353 Здолбунів – Ковель (+ 1 год 17 хв);

№ 6093 Здолбунів – Львів (+ 1 год 19 хв);

№ 6187 Львів – Мукачево (+ 40 хв);

№ 6005 Львів - Трускавець (+ 2 год 17 хв).

Графік на 12:00

Поїзди

№ 86 Запоріжжя – Львів (+1 год 45 хв);

№174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год 28 хв);

№87 Запоріжжя – Ковель (+4 год 07 хв);

№96 Рахів – Київ (+2 год 36 хв);

№770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 46 хв);

№50 Трускавець – Київ (+ 4 год 23 хв);

№56 Рахів – Київ (+ 3 год 22 хв);

№21 Харків – Трускавець (+ 3 год 57 хв);

№13 Солотвино – Київ (+ 2 год 30 хв);

№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 3 год 19 хв);

№231 Дніпро – Львів (+ 3 год 27 хв);

№45 Ужгород – Лозова (+ 40 хв);

№15 Харків – Івано-Франківськ (+ 2 год 22 хв);

№136 Одеса – Чернівці (+ 2 год 31 хв);

№68 Варшава – Київ (+ 2 год 30 хв);

№716 Перемишль – Київ (+ 55 хв);

№722 Київ – Харків (+ 1 год 52 хв);

№715 Київ – Перемишль (+ 30 хв);

№744 Львів – Дарниця (+ 45 хв).

Електрички

№ 6252 Шепетівка – Козятин (+ 1 год 35 хв);

№ 6343 Жмеринка – Гречани (+ 1 год 15 хв);

№ 6203 Фастів – Козятин (+ 1 год 42 хв);

№ 6206 Козятин – Фастів (+ 3 год 02 хв);

№ 868 Гречани – Київ (+1 год 34 хв);

№ 6283 Шепетівка – Рівне (+ 2 год);

№ 6253 Козятин – Шепетівка (+1 год 25 хв);

№ 816/815 Львів – Чернівці (+ 1 год 35 хв);

№ 6041 Тернопіль – Львів (+ 42 хв);

№ 6042 Львів – Тернопіль (+ 1 год 22 хв);

№ 6353 Здолбунів – Ковель (+ 1 год 17 хв);

№ 6093 Здолбунів – Львів (+ 1 год 19 хв);

№ 6187 Львів – Мукачево (+ 40 хв).

Удар по Житомирській області

Як повідомив мер Коростеня Володимир Москаленко, сьогодні вранці окупанти завдали ракетного удару по місту.

"Сьогодні о 08:30 в районі ближче до залізничного стався вибух ракети. Поки що інформація з'ясовується, даних про загиблих немає, але людей налякали", - повідомив Москаленко.

Графік поїздів та електричок на 11:00

Поїзди

№ 86 Запоріжжя-Львів (+1 год 24 хв);

№174 Запоріжжя-Хмельницький (+1 год 40 хв);

№87 Запоріжжя-Ковель (+2 год 55 хв);

№96 Рахів-Київ (+2 год 50 хв);

№770 Кам'янець-Подільський-Київ (+2 години);

№50 Трускавець-Київ (+4 год 22 хв);

№56 Рахів-Київ (+3 год 20 хв);

№21 Харків-Трускавець (+3 години 20 хв);

№13 Солотвино-Київ (+2 години);

№130 Кременчук-Івано-Франківськ (+3 год 19 хв);

№231 Дніпро-Львів (+3 год 27 хв);

№45 Ужгород-Лозова (+39 хв);

№15 Харків-Івано-Франківськ (+2 год 22 хв);

№136 Одеса – Чернівці (+ 3 години 12 хв).

Електрички

№6250 Бердичів-Козятин (+1 год 30 хв);

№6252 Шепетівка-Козятин (+1 год 30 хв);

№6301 Козятин-Жмеринка (+1 год 40 хв);

№6304 Жмеринка-Козятин (+30 хв);

№6343 Жмеринка-Гречани (+1 год 41 хв);

№6342 Гречани-Жмеринка (+10 хв);

№6321 Жмеринка-Вапнярка (+1 год);

№6203 Фастів-Козятин (+53 хв);

№6206 Козятин-Фастів (+2 год 2 хв);

№868 Гречани-Київ (+1 год 10 хв);

№804/803 Рівне-Львів (+1 година);

№816/815 Львів-Чернівці (+1 год 35 хв);

№6041 Тернопіль-Львів (+42 хв);

№6042 Львів-Тернопіль (+1 год 22 хв);

№6353 Здолбунів-Ковель (+1 год 17 хв);

№6092 Львів-Здолбунів (ще не відправився);

№6093 Здолбунів-Львів (+1 год 19 хв);

№6187 Львів-Мукачево (затримано по станції Скнилів + 40 хв).

Потяги затримуються

Як повідомили в УЗ, у зв'язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на ділянках:

Шепетівка-Козятин,

Жмеринка-Козятин,

Козятин-Фастів.

Потяги, що прямують зазначеними ділянками, затримуються.

Удари у Рівненській області

Як повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, окупанти сьогодні завдали двох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі.

"Збитки встановлюються, жертв немає. Під час повітряних тривог наполегливо рекомендуємо бути в укриттях", - зазначив він.

Удари у Львівській області

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, сьогодні близько 08:30 в результаті ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне".

"Одна ракета на території Львівської області була знищена підрозділами зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України. Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95", - додав він.

Під ударами опинилися Козятин і Жмеринка

За словами голови Вінницької обласної Військової адміністрації Сергія Борзова, ракетні удари були нанесені по Жмеринці та Козятину, які є залізничними вузлами.

"На жаль, є загиблі, поранені, проводяться рятувальні роботи", - зазначив він.

Залізничні станції під обстрілом

Глава "Укрзалізниці" Олександр Камишин, повідомив, що сьогодні вранці протягом години під обстріл потрапили 5 залізничних станцій в центральній і західній Україні. Він також заявив про затримку мінімум 16 поїздів. Камишин також додав, що в результаті обстрілів є постраждалі.