Обстрел ж/д станций в Украине: появился список запаздывающих электричек
В связи с обстрелом 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины, по состоянию на 11.00 25 апреля задерживаются 18 пригородных поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.
Обновление по задержкам пригородных поездов
№6250 Бердичев - Казатин (+ 1 ч 30 мин);
№6252 Шепетовка - Казатин (+ 1 ч 30 мин);
№6301 Казатин - Жмеринка (+ 1 ч 40 мин);
№6304 Жмеринка - Казатин (+ 30 мин);
№6343 Жмеринка - Гречаны (+ 1 ч 41 мин);
№6342 Гречаны - Жмеринка (+ 10 мин);
№6321 Жмеринка - Известнярка (+ 1 час);
№6203 Фастов - Козятин (+53 мин);
№6206 Казатин - Фастов (+ 2 ч 2 мин);
№868 Гречаны - Киев (+ 1 ч 10 мин);
№804/803 Ровно - Львов (+ 1 час);
№816/815 Львов - Черновцы (+ 1 ч 35 мин);
№6041 Тернополь - Львов (+ 42 мин);
№6042 Львов - Тернополь (+ 1 ч 22 мин);
№6353 Здолбунов - Ковель (+ 1 ч 17 мин);
№6092 Львов - Здолбунов (еще не отправился);
№6093 Здолбунов - Львов (+ 1 ч 19 мин);
№6187 Львов - Мукачево (задержано по станции Скнилов +40 мин).
При этом, по данным главы УЗ Александра Камышина, без движения остаются уже только 2 пассажирских поезда.
Напомним, из-за атак России в Винницкой области обесточена железная дорога.
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