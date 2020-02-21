ВОЗ требует, чтобы страны немедленно сообщали о зафиксированных случаях коронавируса

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Необходимо сообщать о каждом новом подтвержденном случае

Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы страны немедленно сообщали о новых зафиксированных случаях заболевания китайским коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВОЗ.

Также отмечается, что в течении 48 часов необходимо предоставить информацию о каждом заболевшем.

"В Международных медико-санитарных правилах национальным координаторам по ММСП всех государств-членов было предложено немедленно сообщить о любом новом подтвержденном случае COVID-19 и в течение 48 часов предоставить информацию, касающуюся клинической эпидемиологической истории и истории поездок с использованием стандартной формы отчетности ВОЗ о случаях заболевания", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за пределами Китая зарегистрировано 1076 случаев заболевания новым коронавирусом COVID-19 в 26 странах.

РБК-Украина писало, что в Иране умерли два человека, ранее заразившиеся китайским коронавирусом COVID-19. Еще несколько дней назад официальные представители иранских властей заявляли, что в стране не было подтверждено ни одного случая инфицирования вирусом.