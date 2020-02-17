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Новый китайский коронавирус менее смертельный, чем другие, - ВОЗ

Новости » Общество     17.02.2020 - 18:11
Новый китайский коронавирус менее смертельный, чем другие, - ВОЗ
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Более 80% пациентов имеют легкую форму заражения коронавирусом и выздоравливают

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что новый китайский коронавирус Covid19 менее смертельный, чем другие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации в Twitter.

Как отмечают в ВОЗ, более 80% пациентов имеют легкую форму заражения коронавирусом и выздоровеют.

"Также оказывается, что Covid19 не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая ОРВИ и МЕРС. Более 80% пациентов имеют легкийCovid19 и выздоравливают. Примерно в 14% случаев вирус вызывает тяжелые заболевания, включая пневмонию и одышку", - говорится в сообщении.

При этом в организации добавили, что только 5% пациентов имеют критические заболевания.

"И около 5% пациентов имеют критические заболевания в т.ч. дыхательная недостаточность, септический шок и полиорганная недостаточность", - добавили в ВОЗ.

Напомним, ВОЗ сообщила, что по данным на понедельник, 17 февраля, число зараженных коронавирусом за пределами Китая составило 694 человека в 25 странах. При этом в организации добавили, что также было зафиксировано три смертельных случаев.

Кроме того, администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая крестьян, выходить из домов.

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