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В Китае уменьшилось количество новых случаев коронавируса

Новости » Общество     20.02.2020 - 10:27
В Китае уменьшилось количество новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com)

Спад обусловлен изменением метода диагностики инфекции

В Китае существенно сократилось число выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР, передает Deutsche Welle.

Сообщается, что за последние сутки подтверждено 394 новых случая заражения.

Для сравнения, вчера власти сообщали о 1 749 новых больных.

"Спад обусловлен изменением метода диагностики инфекции. В целом в стране вирус обнаружен у 74 576 человек", - говорится в сообщении.

Отметим, что количество погибших от пневмонии, вызванная новой разновидностью коронавирус COVID-19, в Китае возросло до 2 118 человек.

Напомним, мэр южнокорейского города Тэгу сегодня, 20 февраля, призвал жителей города не выходить из домов, в связи с новым всплеском коронавируса. Всего Южная Корея сообщила о 82 случаях заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что самолет с эвакуированными гражданами из Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку, дальше он летит в аэропорт Харькова.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила, что эвакуированных из китайского Уханя после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

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