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Япония подтвердила еще 13 случаев коронавируса на лайнере Diamond Princess 

Новости » Общество     20.02.2020 - 14:23
Япония подтвердила еще 13 случаев коронавируса на лайнере Diamond Princess 
Фото: круизный лайнер Diamond Princess (DPA/Kyodo)

Общее количество инфицированных на лайнере - 634 человека

В Японии подтвердили, что новый коронавирус обнаружен еще у 13 человек, находящихся в карантине на круизном судне Diamond Princess, Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Сообщается, что вместе с новыми случаями, общее количество инфицированных коронавирусом на лайнере достигает 634 человек.

Ранее сообщалось, общее количество инфицированных на лайнере Diamond Princess составляет 621 человек. Отметим, в среду, 19 февраля, на круизном лайнере Diamond Princess частично сняли карантин. После двух недель карантина первые 500 пассажиров лайнера сошли на берег.

Также РБК-Украина писало, что госпитализированные с лайнера Diamond Princess в Японии граждане Украины, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели.

Также стало известно, что в Китае существенно сократилось число выявленных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки подтверждено 394 новых случая заражения.

Для сравнения, вчера власти сообщали о 1 749 новых больных.

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