ВООЗ вимагає, щоб країни негайно повідомляли про зафіксовані випадки коронавіруса

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Необхідно повідомляти про кожний новий підтверджений випадок

Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає, щоб країни негайно повідомляли про нові зафіксовані випадки захворювання китайським коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВООЗ.

Також відзначається, що протягом 48 годин необхідно надати інформацію про кожному хворому.

"У Міжнародних медико-санітарних правилах національним координаторам по ММСП всіх держав-членів було запропоновано негайно повідомити про будь-який новий підтверджений випадок COVID-19 і протягом 48 годин надати інформацію, що стосується клінічної епідеміологічної історії та історії поїздок з використанням стандартної форми звітності ВООЗ про випадки захворювання", - говорться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за межами Китаю зареєстровано 1076 випадків захворювання новим коронавірусом COVID-19 в 26 країнах.

РБК-Україна писало, що в Ірані померли дві людини, раніше заразилися китайським коронавірусом COVID-19. Ще кілька днів тому офіційні представники іранської влади заявляли, що в країні не було підтверджено жодного випадку інфікування вірусом.