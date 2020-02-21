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ВООЗ вимагає, щоб країни негайно повідомляли про зафіксовані випадки коронавіруса

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 01:55
ВООЗ вимагає, щоб країни негайно повідомляли про зафіксовані випадки коронавіруса
Ілюстративне фото (flickr.com)

Необхідно повідомляти про кожний новий підтверджений випадок

Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає, щоб країни негайно повідомляли про нові зафіксовані випадки захворювання китайським коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВООЗ.

Також відзначається, що протягом 48 годин необхідно надати інформацію про кожному хворому.

"У Міжнародних медико-санітарних правилах національним координаторам по ММСП всіх держав-членів було запропоновано негайно повідомити про будь-який новий підтверджений випадок COVID-19 і протягом 48 годин надати інформацію, що стосується клінічної епідеміологічної історії та історії поїздок з використанням стандартної форми звітності ВООЗ про випадки захворювання", - говорться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за межами Китаю зареєстровано 1076 випадків захворювання новим коронавірусом COVID-19 в 26 країнах.

РБК-Україна писало, що в Ірані померли дві людини, раніше заразилися китайським коронавірусом COVID-19. Ще кілька днів тому офіційні представники іранської влади заявляли, що в країні не було підтверджено жодного випадку інфікування вірусом.

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