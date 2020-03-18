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ВОЗ передала Украине набор реагентов для выявления коронавируса

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 15:15
ВОЗ передала Украине набор реагентов для выявления коронавируса
Фото: реагенты от ВОЗ (facebook.com/WHOUkraine)

Набор содержит 5 тыс. реакций, что позволит проверить 1,6 тыс. украинцев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала второй набор реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья в Facebook.

Дополнительный набор содержит 5 тыс. реакций, что позволит проверить 1,6 тыс. украинцев.

Ранее ВОЗ передала Украине набор реагентов на 3 тыс. реакций.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что до конца текущей недели Украина получит один миллион быстрых тестов на коронавирус. Зеленский уточнил, что тесты будут уже в эту субботу, 21 марта.

Также сообщалось, что в Киеве в ближайшее время ожидают поставку 4-5 тыс. тестов для диагностики коронавируса.

Отметим, что пройти тест на наличие инфекции киевляне и гости города могут в семи столичных больницах: Александровской клинической больнице, городской больнице №4, клинической больнице №9, городских детских клинических больницах №1 и №2, городской детской инфекционной больнице и Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины на Оболоне.

В настоящее время в Украине известно о 14 случаях заражения коронавирусом. Умерли два человека.

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