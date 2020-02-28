ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве готовятся принимать зараженных коронавирусом: список больниц

Новости » Общество     28.02.2020 - 16:17
В Киеве готовятся принимать зараженных коронавирусом: список больниц
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В столице обустроили 7 больниц для госпитализации больных коронавирусом

Базы для госпитализации граждан с подозрением на коронавирус COVID-19 обустроили в семи больницах Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Вероятных больных будут принимать в инфекционных отделениях 7 медучреждений столицы:

  • Александровской клинической больнице;
  • Киевской городской больнице №4;
  • Киевской клинической больницы №9;
  • городской детской клинической больнице №1;
  • городской детской клинической больнице №2;
  • городской детской инфекционной больнице;
  • Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины.

В больницах доступно 482 места: 237 взрослых, 200 детских и 45 койко-мест для беременных. Отмечается, что реанимационные койки в инфекционных отделениях обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких.

Также сообщается, что в ближайшее время в аэропортах "Борисполь" и "Киев" установят оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус.

Напомним, ранее "Укрзализныця" обустроила на 19 вокзалах специальные помещения и медицинские пункты для пассажиров с подозрениями на коронавирус.

По состоянию на 28 февраля, в мире зафиксировано больше 83 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 52 странах. Случаев инфекции в Украине пока не зафиксировано.

РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам мира.

В Минздраве рассказали о состоянии больной коронавирусом украинки в Италии Кабмин запустит ресурс по информированию о ситуации с коронавирусом в Украине
Новости Украины КиевКиевКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь