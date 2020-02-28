В Киеве готовятся принимать зараженных коронавирусом: список больниц

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В столице обустроили 7 больниц для госпитализации больных коронавирусом

Базы для госпитализации граждан с подозрением на коронавирус COVID-19 обустроили в семи больницах Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Вероятных больных будут принимать в инфекционных отделениях 7 медучреждений столицы:

Александровской клинической больнице;

Киевской городской больнице №4;

Киевской клинической больницы №9;

городской детской клинической больнице №1;

городской детской клинической больнице №2;

городской детской инфекционной больнице;

Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины.

В больницах доступно 482 места: 237 взрослых, 200 детских и 45 койко-мест для беременных. Отмечается, что реанимационные койки в инфекционных отделениях обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких.

Также сообщается, что в ближайшее время в аэропортах "Борисполь" и "Киев" установят оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус.

Напомним, ранее "Укрзализныця" обустроила на 19 вокзалах специальные помещения и медицинские пункты для пассажиров с подозрениями на коронавирус.

По состоянию на 28 февраля, в мире зафиксировано больше 83 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 52 странах. Случаев инфекции в Украине пока не зафиксировано.

РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам мира.